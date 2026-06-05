ダイエットのためにウォーキングを始めるなら、朝と夜のどちらがいいのでしょうか。「朝の方が脂肪が燃えそう」「夜の方が時間を取りやすい気がする」と迷う人も多いはずです。実は、朝にも夜にもそれぞれメリットがあります。ただし、脂肪燃焼という視点では「朝だから痩せる」「夜だから痩せる」と単純に決まるわけではありません。朝のウォーキングは“習慣化しやすい”のが強み朝のウォーキングは１日の予定に左右されにくく、