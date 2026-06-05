黒は引き締まって見え、合わせやすい定番カラー。一方で、着こなし次第では重たい印象になることもあります。2026年春夏は軽やかさがトレンド。大人世代がおしゃれに黒を着こなすには、素材や肌見せ、小物使いで抜け感を加えることがポイントです。重たく見えるのは“素材が全部同じ”だから重たく見えやすい原因の一つは、素材の単調さ。トップスもボトムもマットな黒で揃えると、全体が一つの塊のように見えてしまうことがありま