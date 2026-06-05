東京・芝公園にある【ザ・プリンス パークタワー東京】は、7年連続でフォーブスの4つ星を獲得。東京タワーを高層階から間近に見られる都内屈指の絶景ホテルで、その非日常感は唯一無二。ここでは2025年10月にリニューアルしたばかりのスイートルームとプレミアムクラブラウンジを紹介します。｜上質な滞在を心ゆくまで楽しむホテル2025年に開業20周年を迎えたザ・プリンス パークタワー東京。芝公園の広大な緑に囲まれ、すぐ隣には