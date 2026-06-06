俳優の小澤征悦（５２）が６日、自身がキャスターを務める「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）に出演し、妻でＮＨＫの桑子真帆アナウンサーが妊娠したことを報告した。番組終盤に読売テレビ特別解説委員の高岡達之氏が「ご覧の皆さん、私からいいお知らせがあります」と切り出すと「長いこと生きていると楽しいことが２つ重なることもあるもんです。１つは小澤さん、お誕生日だそうで」と、この日、５２