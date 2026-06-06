ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、ドジャー・スタジアムで行われたエンゼルス戦に先発し、７回２安打無失点、自己最多の１０奪三振と好投。降板するまでに援護点を得られず４勝目はお預けとなったものの、周囲の評価も急上昇させる抜群の結果を残した。直球の最速は自己最速の１００・６マイル（約１６１・９キロ）に達し、５回一死まで無安打投球。リードがない中でも相手に主導権を渡さず、チーム