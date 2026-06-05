来週（2026年6月8日〜6月14日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年6月1日〜6月7日｜総合運＆恋愛運TOP３『去るもの追わずでいきましょう』｜総合運｜★★☆☆☆自分の存在をアピールすることを増やしていきます。自分の中ではあまり納得がいかない行動かも