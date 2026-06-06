『氷の微笑』で知られるシャロン・ストーンが、2000年代はじめに乳房に腫瘍が発覚した際の夫の反応がきっかけとなり、結婚生活が終わったと明かした。【写真】カンヌのドレスコードに挑んだ！シャロン・ストーンの豪華ドレス姿デビッド・ベグノーのポッドキャスト『The Person Who Believed in Me（原題）』に出演したシャロンは、「そのうちの1つは、私の左胸全体よりも大きかったんです」と振り返り、腫瘍が発見されたとき