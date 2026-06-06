歌手のＡＩと土屋礼央がＭＣをつとめる５日放送のＮＨＫＥテレ「眠れぬ夜はＡＩさんと〜あしたを元気にするお悩み相談〜」（金曜・午後１０時）に、歌手の藤井フミヤが出演。視聴者からの相談に答えた。番組では「子どもの自主性を伸ばしたいと思う反面、どこまで干渉すべきかの線引きに悩んでいます」という、６歳と８歳の子どもを持つ４０代の父親からの相談を紹介。これを聞いた藤井は「夏休みの工作を一緒に作ってたら