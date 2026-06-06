◇ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント３位決定戦埼玉―東京ＳＧ（６日、秩父宮ラグビー場）埼玉―東京ＳＧによる３位決定戦は、埼玉が２６―１９で勝利。３位を決めた。先制は東京ＳＧ。前半１８分、自陣２２メートル内の守りから、相手がこぼしたボールをＦＢ松島幸太朗が捕り、約９０メートルを独走。トライを挙げ、キックも決まり７―０とする。強い日差しがグラウンドに注ぐこの日は、互いにボールを前