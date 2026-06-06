◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス第２日（６日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）１７位からスタートした政田夢乃（なないろ生命）が１イーグル、４バーディー、２ボギーの６８で回り、通算４アンダーでホールアウト時点で２位に急浮上した。政田は最終１８番パー５で残り２０ヤードの第３打を５８度のウェッジでチップインイーグル。今大会は３日を通じて達成者全員に３０万円の特別賞金が贈られ