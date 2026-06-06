◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（６日・マツダスタジアム）広島が一挙３得点でリードを広げた。１点に迫られた直後の４回、先頭の坂倉がオリックス・田嶋の変化球を右翼ポール際へ運んだ。５月１２日・巨人戦（岐阜）以来の一発。「しっかり力強く振り抜けて、風にも乗ってくれました」。チームトップ７号でリードを広げると、２死から持丸が右翼へ４号ソロ。５月２７日・ロッテ戦（マツダ）以来のアーチ