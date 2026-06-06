◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（６日・横浜）ソフトバンク・庄子雄大内野手が、５回に勝ち越し２点打を放った。同点の５回、先頭の広瀬隆が四球で出塁すると、続く牧原大も右翼への二塁打で続いた。無死二、三塁で打席に入り、ＤｅＮＡ・庄司の３球目を捉えて中前に運んだ。２者が生還した。その後１死一塁で前田悠が犠打を決めると、スタートを切っていた一塁走者・庄子が一気に三塁へ。好走塁