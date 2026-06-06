テーマパークのアナウンスを想起させるSEが、EVIL STAGEに響き渡る。そこにすぐさま現れた7人の名前は、MAYSON’s PARTYだ。＜SATANIC CARNIVAL＞に初出演を果たした彼らは、バンドのスローガンたる「PARTY4YOU」に託された「聴いてくれているあなたのためのPARTYをし続けたい」という思いを隅々まで染み込ませた晴れやかな演奏によって、至極のエンターテイメントを手渡してくれた。その一寸の曇りもない願いは、「＜SATANIC CARN