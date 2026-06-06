ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）、２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ビッグエアで日本女子初の金メダルを獲得した村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が６日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ周辺で高梨が発起人でもある環境プロジェクト「ＪＵＭＰｆｏｒＴｈｅＥａｒｔｈ」の一環として行った「トレッキング＆クリーンアクション」に参加した。イベントでは、ジャンプ台の周辺を参加