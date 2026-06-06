ベルギー１部・シントトロイデンで最高経営責任者（ＣＥＯ）を務める立石敬之氏は６日、千葉・八千代市で行われた小学４年生以下で行われるサッカー大会「マルハン×シント＝トロイデンＶＶカップｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙガチャガチャマーケット」に特別ゲストとして参加した。今月１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、日本代表にシントトロイデンからはＤＦ谷口、ＦＷ後藤が選ばれた。また過去に在籍したＧＫ鈴