Kentaro Yoshimura(Dr)を迎えた新たなラインナップを＜SATANIC CARNIVAL＞のオーディンスに見せつけるとともに「演奏を見せつけるだけではなく、みんなの気持ちをキャッチすることが大事なんだと改心しました」と前回、サスフォーことSuspended 4thのフロントマン、Kazuki Washiyama(G, Vo)は言った。2年連続出演となった今回、HELL STAGEのトッパーを任された彼らがハイテンションのジャムセッションの代わりにライブのオープニン