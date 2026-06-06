◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（６日・マツダスタジアム）オリックス・田嶋大樹投手が４回６安打５失点で降板した。初回、１死から菊池を四球で歩かせると、小園に左中間二塁打を許し二、三塁のピンチを招く。続く坂倉の二ゴロの間に、先制点を失った。なおも２死三塁からは、モンテロに左前適時打を浴びた。２、３回は３者凡退に片付けた。１点ビハインドの４回、先頭の坂倉に右越えソロを被弾。２死か