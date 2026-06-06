女優で歌手の観月ありさ（49）が6日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。いつも吠える愛犬がなぜか吠えなかった芸能界の大物を明かす場面があった。パーソナリティーの和田アキ子とは以前はプライベートでも親交があったといい、久しぶりの再会。そもそもの出会いについて聞かれた観月は「スタジオですれ違ったことがあって。私がドラマの撮影をしている頃