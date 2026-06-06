フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月5日、自身のインスタグラムを更新。東京・人形町を訪れた様子を報告しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】私服コーデで東京・人形町のグルメバーガーを堪能ファン反響「ジーンズがお似合い 」「笑顔が素敵です」「何しても絵になる」中川さんは「人形町散策〜」と綴り、老舗グルメバーガー専門店「BROZERS'（ブラザーズ）」のベンチに座る画像を投稿。 この日は私服とのこと