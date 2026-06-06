ヴィッセル神戸は６月６日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦（１-２位決定戦）で、鹿島アントラーズと敵地で対戦している。第１戦は５−０で大勝した神戸。第２戦では、序盤から鹿島に攻め込まれるなか、23分にアクシデントが発生する。鍬先祐弥が左足のふくらはぎを気にしながら座り込む。スタッフに状態を確認され、プレー続行は難しかったようで、担架に乗せられてピッチを後にする。 さらに41分、今度