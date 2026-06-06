エンゼルス打線を完璧に封じ込んだ佐々木(C)Getty Imagesこぼれた満面の笑みが溢れる自信を物語った。それほどの快投だった。現地時間6月5日、ドジャースの佐々木朗希が本拠地でのエンゼルス戦に先発登板。5回まで相手打線をノーヒットに抑え、7回（98球）、被安打2、10奪三振、無失点と好投。味方打線の援護を得られずに惜しくも4勝目はお預けとなったが、会心のパフォーマンスを披露した。【動画】圧巻の投球！佐々木朗希が