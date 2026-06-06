ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【牛肉】をご紹介する。「ランプ」のランキング（月別、26年6月1日夜参照）より、トップ5だ。【5位】兵庫県 朝来市「神戸牛 らんぷステーキ ラムイチ 450g （150g×3枚） 【帝神志方ミート】」20000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】この返礼品は兵庫県認定地域資源「神戸ビーフ」です。（朝来市の地場産品ではありません。）1200年の歴史を持つ美味な但馬牛、その優れた血統を受