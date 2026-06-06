「ヤクルト−日本ハム」（６日、神宮球場）先発したヤクルト・高梨裕稔投手が、アクシデントに見舞われたとみられ、緊急降板した。右腕は三回まで無安打投球。四回、連打を浴びて無死二、三塁のピンチを招いたが万波を空振り三振に仕留めた。ここで山本投手コーチがトレーナーとともにマウンドに向かい、ベンチに下がった。急きょの降板に球場はざわついた。ブルペンでは誰も投球練習していなかったが、急きょ広沢が投球練