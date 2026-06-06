女優で声優の戸田恵子が5日に自身のアメブロを更新。バラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した際の出来事や、放送を観た感想をつづった。【映像】天海祐希、男性アイドルとのハグショットに驚きの声この日、戸田は「『ぽかぽか』ご視聴ありがとうございました！」と感謝を述べ、番組のオフショットを公開。共演したお笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也に触れ「今日はザキヤマ君と一緒で、ずーっと笑いっぱ