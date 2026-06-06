元モーニング娘。の飯田圭織（44）が6日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちと神宮球場で野球観戦を楽しんだことを報告した。【写真】神宮球場でファイターズ“全力応援”ショットを披露した飯田圭織飯田は「昨夜は神宮球場へ交流戦の観戦へ行ってきました 延長戦まで盛り上がり水野選手のホームランめちゃ盛り上がったぁ レイエス選手のホームランも実は私が居る席の近くまで飛んできたので息子、娘と本気で盛り上がっ