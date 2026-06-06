タレント・庄司智春と藤本美貴が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ「ミキティダイニング」が６日放送された。元自民党幹事長の石原伸晃氏と元女優の妻・里紗さんがゲスト出演。石原夫妻は神奈川・葉山にある自宅に、庄司夫妻を招待した。大海原を臨む超絶景リビングを紹介すると、庄司は「うわ〜、最高ですね、ここ。ベストポジション。海の中にいるみたい」と手をたたいて大興奮で、藤本も「もう働く気なくなる」と感服した。結