◎ヤクルト・池山監督は日本ハム・谷内内野守備走塁コーチからあいさつを受け「おお、谷内様。何で昨日ベンチおったんや」。コーチですし、“様”呼びも気になります。◎西武・岸は取材でバンテリンドームを訪れていたタレント・松村邦洋を見つけ「探偵！ナイトスクープ、見てました！」。今日イチの笑顔でした。◎横浜市出身のソフトバンク・松本裕は横浜家系ラーメン好き。横浜スタジアムのある関内、伊勢佐木町周辺の名店