イランの最高指導者の軍事顧問は、アメリカとの戦闘終結に向けた交渉について、進展するかどうかは凍結されているイランの資産の解除にかかっていると主張しました。【映像】米に警告 イラン交渉進展は「凍結資産の解除」が鍵イランの最高指導者モジタバ師の軍事顧問レザイ氏が5日、CNNのインタビューに応じ、和平交渉は「行き詰まっており、トランプ大統領がこれを打開しなければならない」と述べました。その上で、「もし