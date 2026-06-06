視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の最終回が、きょう6日午後1時30分から日本テレビ系全国ネットで生放送され、デビューメンバーが発表された（※随時更新中）。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1