将棋棋士の“ひふみん”こと加藤一二三九段のお別れの会が6日、東京都内で営まれた。会場では、生前の加藤九段の音声が流れ、引退会見で語った言葉が紹介された。【映像】生前の加藤九段の音声以下、音声全文私は常日頃、思っていたことなんですけれども、本当にこの棋戦を長きにわたって主催してくださった新聞社の方たち、あるいはまた、この棋戦を主催してくださっているスポンサーの方々に、深い深い感謝の念を持っていまし