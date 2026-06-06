〽草津よいとこ一度はおいで――。草津節で知られる群馬県・草津温泉の名物「湯もみショー」を運営する草津温泉観光協会が、慢性的な人材不足の解消に短時間や単発で働く「スポットワーク（スキマバイト）」を活用している。観光客がスキマバイトから担い手として定着した事例もあり、関係者は「人材確保の一助になる」と手応えを感じている。（前橋支局金城英大）ショーでは、着物姿の女性が草津節に合わせ、板で湯を