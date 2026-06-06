プロ麻雀リーグ「Ｍリーグ」のＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツに所属する渋川難波が５日、自身のＸを更新。活動自粛と退団の申し入れを行ったことを明かした。渋川は２０２２年１０月から最近まで女性と不倫関係を続けていた。近日中に週刊誌で報じられるという。「Ｘ」を更新すると声明を発表。「この度は、私のプロ選手として、また一人の人間としての著しく自覚を欠いた行動により、ファンの皆様、関係者の皆様、そしてＭリ