元テレビ朝日アナウンサーで弁護士の西脇亨輔氏が６日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では高市早苗首相の地元事務所が総裁選や衆院選などで、他候補を中傷する動画の発信に関わったことを週刊文春が報道したことを取り上げた。作成者と高市事務所の秘書とのやり取りの音声を文春オンラインが有料公開。高市首相は「有料会員になろうと思わなかった」と述べていたが、改めて国会で言及さ