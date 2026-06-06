【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催された。第3回順位発表式にて24位で脱落となった今江陸斗（I.RIKUTO）の涙に注目が集まっている。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」今江陸斗、涙この日、会場には惜しくも脱落した練習生も登場。レベル分け評価から「フルスイング」