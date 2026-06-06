【モデルプレス＝2026/06/06】元SKE48の石田安奈が6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。食事中の息子の姿を公開した。【写真】第3子妊娠中・セレブ生活話題の元SKE「知的好奇心開拓中」ヨーグルトまみれな息子の食事ショット◆石田安奈、顔がヨーグルトまみれな息子の姿公開石田は「この時期は自分で食べたいぐちゃぐちゃにしたい時なのよね。やりたいようにやらせておくスタイル 知的好奇心開拓中」とつづり、食事中の息