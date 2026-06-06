【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催され、「KO1KEYZ（コイキーズ）」としてデビューするメンバーが決定。3位に選ばれたSIYOUNG（パク・シヨン）がオーディションで語り継がれる“ジンクス”を破ったことに注目が集まっている。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」パク・