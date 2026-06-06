◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―日本ハム（６日・神宮）１２球団勝利を懸けて先発したヤクルトの高梨裕稔投手が４回途中に緊急降板した。互いに無得点の４回無死二、三塁。万波をフォークで空振り三振にしとめた後、コーチがマウンドへ。治療のためベンチに下がるとアナウンスがあり、そのまま広沢に交代となった。なんらかのアクシデントがあったとみられる。２番手の広沢が２死一、三塁から野村に適時打を浴び