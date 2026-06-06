歌手のＭａｙＪ．が６日、都内で行われたタカラトミーの「トミカとトム」の親子向けイベント「トムのひみつのワクワクイベント」に出席した。７月５日からテレビ東京系「トミプラワールドのりのりタイムズ！！」（日曜・前８時半）の番組内でアニメ「トミカとトム」の第２シリーズが放送されることを記念したイベントで、抽選で選ばれた４５組１００人の親子が参加。アニメの先行上映を楽しんだ。オープニングの楽曲を歌