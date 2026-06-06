◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（６日・横浜）ソフトバンク・正木智也外野手が同点ソロを放った。１点を追う４回、カウント１―１からＤｅＮＡ・庄司の直球を捉えた。左中間スタンド中段に５号ソロを運んで同点。「余計なことは考えず、無心で打席に入りました。シンプルに打ちにいくことができた結果がホームランという形につながってくれたと思う」と、７試合ぶりの一発に胸を張った。１巡目は１