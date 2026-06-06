北原憲彦さん1976年モントリオール五輪バスケットボール男子日本代表の北原憲彦（きたはら・のりひこ）さんが5月30日午後10時25分、死去した。71歳。長野県出身。故人の意向により、葬儀は近親者のみで6月5日に行った。明大出で、身長200センチ超の大型センターとして日本鋼管（NKK）で活躍した。日本代表ではモントリオール五輪で主力の一角を担い、80年代には主将も担った。引退後は女子の第一勧銀でコーチを務め、男子のNKK