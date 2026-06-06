MLBは5日（日本時間6日）、2日（同3日）のエンゼルス−ロッキーズ戦でロ軍のトビー・ラムフィールド内野手（26）が放った本塁打を失策に記録を変更したと発表した。ラムフィールドは4回の第3打席で相手先発・ロドリゲスの初球、低めカーブを狙い、右翼方向へ飛ばした。この打球をエンゼルスの右翼手・アデルが自身の頭に当ててしまい、打球はそのままスタンドイン。ソロ本塁打が記録された。ただ、大リーグ公式サイト「MLB.c