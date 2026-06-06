お笑いコンビ、飛石連休の藤井ペイジ（54）が6日までにXを更新。SNS上で話題となっている、女性が子供の顔をケーキに押しつけ、子供が泣き叫ぶ様子を映した動画について、不快感を示した。藤井は「子供に顔面ケーキというとても気分の悪い動画が流れてきて思い出した」と切り出すと「その昔、結婚式などで新郎が胴上げされたら最後は地面に落とされるという恐ろしい流れがあった。けど案の定悲しい事故が起こって胴上げ落としはな