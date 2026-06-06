俳優のMEGUMIさん、片山友希さん、YOUさん、渡辺友那さん、リリー・フランキーさん、岸本加世子さん、木村太一監督が6日、映画『FUJIKO』公開記念舞台挨拶に登壇しました。【写真を見る】【MEGUMI】「マジむかつく」監督との撮影秘話 映画祭2冠に「いいものができた」MEGUMIさんが企画・プロデュースを手がけた本作は、先日イタリアで開催された第28回ウディネ・ファーイースト映画祭にて、最高賞にあたる「ゴールデン・マルベリ