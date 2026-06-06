栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、主導役とみられ海外に逃亡している男が国際手配された。国際手配された住居・職業不詳の益田和彦容疑者（48）は、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）らと、上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれている。益田容疑者は事件後、東南アジアに逃亡したとみられICPO＝国際刑事警察機構は顔写真や、やけどの痕などの特徴を公開し、広く情報を求めている。一方、富山