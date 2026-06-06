謎の「高・中速車」標識…意味わかる？クルマを運転して古い市街地や地方の道を走っていると、最高速度を示す丸い本標識の下に「高・中速車」と書かれた補助標識が取り付けられているのを見かけることがあります。また、路面のペイントで制限速度とともに「40 高中」と記されているパターンも存在します。 【画像】「ええぇぇ…！」 これが日本に存在する「時速300キロ制限!?」の道路標識です！（11枚）これを見て、「自分の