私はセイラ。夫のコウタロウ、娘（4歳）、息子（2歳）の4人で暮らしています。私たちが住んでいるのは義父が所有するアパートの一階の部屋。義両親が住む家の目の前にあります。しかし娘が生まれてすぐに引っ越してきた当時は、義母が合鍵を使って勝手に家に入ってくることにアゼンとしました。けれどそのことで助かることがあるのも事実です。すぐそばに義母がいて、いつでも入ってこられるのは安心だと、自分を納得させていたの