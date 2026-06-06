山形県内では、連日クマの目撃が相次いでいます。 【写真を見る】止まらないクマの出没...吉村知事「クマに県境はない」と言及野生動物が県境を越えた場合、国がブロック単位で生息調査県は国の施策と合わせた対応（山形） 県によりますと、今年１月～５月のクマの目撃件数は合わせて２７９件となりました。 去年１月～５月の目撃件数は合わせて１８８件なので、数字の上ではおよそ１．５倍となりました。