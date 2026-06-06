＜全米女子オープン2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞菅楓華、荒木優奈、後藤未有の3人にとって、今大会は初めての海外メジャー挑戦だった。しかし、いずれも予選ラウンドで姿を消すことになった。【連続写真】 飛んで曲がらない人は“手元が遠い”菅楓華のスイング再現性が異常に高い秘密予選通過に1打及ばないトータル5オーバーで2日間の戦いを終えた菅は、悔しさをにじませながらも、どこ