＜プレナスレディース最終日◇6日◇玄海ゴルフクラブ（福岡県）◇6514ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。トップタイで出た26歳・平岡瑠依が7バーディ・2ボギーの「67」をマーク。トータル13アンダーまで伸ばし、念願のツアー初優勝を果たした。【ギア】小さくても飛ぶんです高田菜桜の“クラブ哲学”トータル10アンダー・2位に徳永歩。トータル9アンダー・3位に東浩子、トータル