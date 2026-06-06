若い世代に拉致問題への関心を高めてもらおうと６日、拉致被害者・曽我ひとみさんが佐渡市の小中学校で講演しました。 【曽我ひとみさん】 「家族と数時間後、あるいは明日、離れ離れになるなんて考えたことがありますか」 曽我さんは北朝鮮での過酷な暮らしを耐えられたのは、家族の存在があったからだと話し、家族を大切にすることや、今もそんな家族との再会ができていない拉致被害者がいることを伝えました。 【講演を聞い